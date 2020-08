Paternò, rapinatore minacciava le vittime con cocci di vetro: arrestato

È finito in manette a Paternò il rapinatore dal Fiorino Fiat bianco, Salvatore Antonino Carcagnolo, 40 anni. L'uomo, al volante della suo autocarro, compiva i colpi, armato di cocci di bottiglia con i quali minacciava le vittime, tutti commercianti della zona.

Sei le rapine ricostruite dai carabinieri della compagnia di Paternò tra il suo paese e Misterbianco. L’ultimo colpo è stato fatale all’uomo che è fuggito via col Fiorino, ma lo ha fatto in tangenziale in senso di marcia opposto. Alla fine è stato catturato nella casa dei genitori dove aveva tentato di nascondersi.

