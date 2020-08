Tenta di strozzare la madre che non gli compra il motorino: denunciato un 14enne a Vizzini

Un 14enne denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati commessi nei confronti della madre 31enne. Sul caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vizzini in provincia di Catania.

Probabilmente per gelosia nei confronti dei fratelli più piccoli, di 12 e 3 anni, ha iniziato a vessare la donna vittima di minacce ed aggressioni sempre più frequenti. In alcune occasioni ha distrutto le suppellettili di casa costringendo addirittura i vicini ad intervenire in aiuto della donna.

Il ragazzo più di una volta ha picchiato la madre e ha tentato di strozzarla. Ieri l'ultima lite perché la vittima non voleva comprare il motorino al figlio. A chiamare il 112 è stata la donna. Il ragazzo è stato affidato a una comunità.

