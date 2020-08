Catania, aveva 250 kg di hashish a casa: arrestato dopo la condanna

I carabinieri della stazione di Catania Librino hanno arrestato il 62enne Raffaele Maria Missiato, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale. Deve scontare un anno di reclusione, ai domiciliari, per spaccio di sostanze stupefacenti.

La condanna è giunta dopo che militari del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa, nella notte del 27 agosto 2018, sequestrano nella sua abitazione circa 250 chilogrammi di hashish e 40 grammi di marijuana.

