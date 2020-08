Botte alla ex davanti alla figlia di 8 anni della donna, arrestato nel Catanese

Un 43enne è stato arrestato da carabinieri nel Catanese per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, nei confronti della ex convivente.

L’uomo, ubriacato, si è recato in casa della donna, che aveva interrotto la relazione per le vessazioni subite mai denunciate, e l’ha picchiata con calci e pugni davanti alla figlia di 8 anni della vittima. L’ex convivente è riuscita a chiedere aiuto telefonicamente alla figlia 18enne, che era fuori, che ha avvisato subito i carabinieri. I militari intervenuti sul posto hanno bloccato ed ammanettato l’uomo e tranquillizzato la signora e la bambina trovate in evidente stato d’agitazione psicofisica.

La donna è stata medicata nell’ospedale di Taormina dove le è stato diagnosticato un "trauma cranico occipitale da percosse con ematoma sottocutaneo e iperemia regione anteriore del collo da ferita compressione bimanuale". L’uomo, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.

