Catania, nascondeva 3 chili di marijuana in casa: arrestato un 26enne

I carabinieri di Catania hanno arrestato Salvatore Concetto Vaccalluzzo, 26enne catanese, per aver trasformato la sua abitazione in un centro di spaccio. L'uomo, adesso ai domiciliari, nascondeva 3,2 chili di marijuana in casa.

Nell’abitazione del giovane, nel cuore del quartiere San Cristoforo, i militari grazie al fiuto di un cane antidroga hanno sequestrato 3,2 chilogrammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte allo spaccio, occultati all’interno di due distinti mobili sul balcone di casa, nonchè diverso materiale per confezionare le dosi da porre in commercio. L’arrestato è stato ricollocato ai domiciliari.

