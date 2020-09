Catania, picchia l'ex compagna: denunciato dalla polizia

Aggredisce e ferisce l'ex compagna. Un uomo di 53 anni è stato denunciato a Catania dalla Polizia di Stato per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa al culmine di una lite in merito all’atteggiamento del loro figlio maggiorenne.

La donna ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. A chiedere aiuto agli agenti è stata la stessa vittima. L'uomo avrebbe strattonato e tentato di colpire con un pugno l'ex compagna, desistendo solamente perché la vittima stava riprendendo tutto con il cellulare. La donna ha formalizzato la denuncia nei confronti dell’ex compagno, dal quale, ha riferito, di aver subito altre violenze anche fisiche negli ultimi anni.

