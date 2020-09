Droga a Catania, sequestrate cocaina e marijuana in via Capo Passero

Sequestrate cocaina e marijuana e una pianta di canapa indiana alta due metri nella nota piazza di spaccio di Catania, in via Capo Passero. La pianta è stata trovata dalla polizia in un locale abusivo insieme con un cavallo senza microchip.

Cinquantuno dosi di cocaina sono stati trovati insieme con una pietra della stessa sostanza del peso di 11,50 grammi, 145 grammi di marijuana in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e due radio ricetrasmittenti da un cane antidroga nel bauletto d una bicicletta a pedalata assistita ferma in strada.

Lo stesso cane ha anche fiutato 78 dosi di marijuana e 75 di cocaina in un’auto parcheggiata vicino. L’auto è risultata essere stata noleggiata da una donna residente nella zona del controllo, che non è stata però trovata in casa. Indagini sono in corso.

