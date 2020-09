Catania, un uomo spaccia e i parenti aggrediscono i carabinieri: 2 arresti e una denuncia

I carabinieri sono intervenuti in via Testulla, nel quartiere di San Cristoforo di Catania, dove hanno sorpreso un uomo a spacciare droga. Per evitare che l'uomo venisse arrestato, il figlio, la nipote e la sorella di questo sono intervenuti spintonando ed insultando i militari e riuscendo così a far fuggire il parente, che prima di far perdere le proprie tracce ha consegnato alla ragazza cinque dosi di marijuana.

Il figlio e la nipote, entrambi 19enni, sono stati arrestati per minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La sorella dell’uomo sorpreso a spacciare, di 35 anni, è stata denunciata.

La droga è stata sequestrata. I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

