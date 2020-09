Scuola, i vescovi di Catania: "Cari studenti la società ha bisogno di voi"

"Cari studenti, cari amici tutti della Scuola, all’inizio di un nuovo anno, che segna il ritorno nelle aule per proseguire insieme la bella avventura dell’educazione, giunga la nostra vicinanza a Voi e alle vostre famiglie. L’esperienza difficile dell’anno appena trascorso ha interrogato tutti e ci ha fatto toccare con mano la fragilità del cammino quotidiano": è l’incipit di una lettera che i tre vescovi della provincia di Catania, Salvatore Gristina (Catania) Antonino Raspanti (Acireale) Calogero Peri (Caltagirone) hanno inviato agli studenti che oggi ritornano a scuola dopo sei mesi di assenza.

"Questo inizio segna il ritorno, quasi un riscoprire la bellezza dei volti e la necessità di riprendere a guardarsi per crescere insieme". Per i tre vescovi, la scuola "è uno dei fondamenti su cui si edifica la società. Cari ragazzi, noi abbiamo urgente bisogno di ognuno di voi. Ne ha bisogno questa società improvvisamente invecchiata; ne ha bisogno la Chiesa per correre e portare con nuovo entusiasmo il Vangelo; ne ha bisogno la politica, passione per il bene di tutti, ormai appassionata soltanto a polemiche sterili e di corto respiro; ne ha bisogno il futuro che non può esistere se non con il Vostro presente fatto di impegno e amorosa ricerca".

