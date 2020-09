Università, boom di matricole a Catania: lezioni in modalità mista

Mille posti in più per i corsi di laurea a numero programmato locale, sono stati creati dall’università di Catania per rispondere ad una forte richiesta di immatricolazioni.

Sono in tutto sedici, ed è stata organizzata una modalità 'mista', in presenza e a distanza, per la frequenza delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività didattiche nel primo semestre del nuovo Anno Accademico.

«Stiamo assistendo - dice il rettore Francesco Priolo - ad un vero e proprio 'boom' di domande d’immatricolazione, un fenomeno che si spiega certamente con la minore propensione agli spostamenti a causa dell’emergenza Covid, ma soprattutto, a nostro avviso, con il lavoro puntuale e certosino che è stato fatto nell’ultimo anno e con il vantaggio competitivo acquisito durante il lockdown. Stiamo insomma riguadagnando, con i fatti e con una migliore capacità di comunicare, un’immagine credibile e affidabile che ci permette di contare nuovamente sulla fiducia dei giovani e delle loro famiglie».

