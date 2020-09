Neonato in pericolo di vita, trasportato d'urgenza in aereo da Catania a Genova

Un neonato di appena cinque giorni la cui vita era in pericolo imminente la scorsa notte è stato trasportato d’urgenza da Catania a Genova, a bordo di un aereo Falcon 900 del 31 Stormo dell’Aeronautica Militare, per essere ricoverato nell’ospedale "Gaslini".

Il piccolo è stato imbarcato sul velivolo all’interno di una culla termica ed è stato accompagnato, oltre che dalla mamma, da un’equipe medica che lo ha seguito costantemente. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione.

È stato subito attivato uno dei velivoli che la forza armata tiene in allerta per questo genere di necessità. Il Falcon 900 è decollato da Catania intorno alle 21:30 e dopo circa un’ora e venti minuti di volo è atterrato all’aeroporto di Genova, da dove il neonato è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’ospedale "Gaslini".

