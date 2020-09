Covid-19, alunno positivo al liceo "Cutelli" di Catania: quarantena per compagni e docenti

Da oggi e sino al prossimo 8 ottobre quarantena precauzionale per gli alunni e i docenti della II G del liceo classico "Mario Cutelli" di Catania. Causa accertato caso di positività al Covid-19 di un alunno di quella classe. Lo ha comunicato la dirigente scolastica Elisa Colella annunciando che gli alunni "seguiranno le attività didattiche a distanza sulla piattaforma G-Suite nella relativa classroom, secondo l’ordinario orario curricolare".

Disposta la sanificazione della classe che è stata temporaneamente chiusa. Scrive la preside sul sito del liceo che è disposta per oggi l’attivazione della Dad, "pur non sussistendo alcuna condizione emergenziale legata alla necessità di contenere il contagio, anche per le classi quinta G, prima G, terza G, seconda e terza H".

