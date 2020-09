Coronavirus, positivo un consigliere di Catania: chiuso municipio

A causa della positività al Covid-19 di un consigliere del II Municipio e suoi familiari, l’Amministrazione Comunale di Catania ha disposto la chiusura temporanea delle sedi e la sanificazione degli uffici decentrati di Barriera/via Frassati, Picanello e del Castello di Leucatia.

I componenti del nucleo familiare sono tutti asintomatici e hanno fatto il tampone perchè in partenza per una vacanza. Gli operatori dell’Asp stanno collaborando con il Comune per l’attuazione dei protocolli di prevenzione alla diffusione del virus e dei vari passaggi previsti per essere attuati. Gli uffici di via Frassati a Barriera, a conclusione della attività di sanificazione e igienizzazione, riapriranno mercoledì;il Castello di Leucatia (dove hanno sede la sala consiliare e la biblioteca del II Municipio) e il centro servizi anagrafico di Picanello verranno aperti al pubblico, invece, giovedì.

Questa mattina, intanto, due medici e due infermieri dell’ASP3 di Catania si sono recati nel Comando di Polizia Municipale per effettuare i tamponi a tutto il personale che ha riferito di aver avuto, nelle ultime settimane, contatti con l’ispettore del Corpo che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19. 43 tamponi rapidi effttuati che in soli 15 minuti, hanno dato il loro responso, per tutti negativo.

