Catania, la sanità post-Covid al centro della seconda edizione di "Meridiano Sanità Sicilia"

Al via la seconda edizione del Forum "Meridiano Sanità Sicilia". Gli incontri iniziano venerdì 9 ottobre alle 10.00 al Teatro Bellini di Catania, per concludersi sabato 10 ottobre alle 13.30. Al centro di questa edizione "La sanità post COVID-19. Dall’attrattività dell’ecosistema salute alla competitività del sistema economico".

Esponenti del Governo nazionale e delle Regioni discuteranno insieme ad esperti nazionali e internazionali e membri della business community dello scenario attuale della pandemia e del rilancio del sistema economico e produttivo del Paese, a partire dal Sud.

Tra le opportunità di rilancio dell’economia nazionale e regionale, la sanità rappresenta un elemento chiave. Sviluppare poli di attrattività di turismo sanitario (medicale e del benessere) in grado di poter integrare alle prestazioni sanitarie un’offerta di benessere valorizzando il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico può contribuire alla crescita e competitività del territorio.

Il Forum è realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con il CEFPAS, con il patrocinio della Regione Siciliana e l’ospitalità del Comune di Catania.

Il programma del Forum prevede lo sviluppo dei seguenti temi:

Venerdì 9 ottobre

- Gli equilibri del mondo post Covid-19

- Lotta al Coronavirus: a che punto siamo

- Capacità di risposta e resilienza dei sistemi sanitari alla prova del Covid-19

- L’attrattività dei sistemi sanitari come volano di competitività e crescita

- Il potenziale dell’Italia e della Sicilia nell’ambito del turismo sanitario

• Il valore della ricerca per una sanità di valore

• Investimenti per aumentare l’attrattività dell’ecosistema salute

• La creazione di un’offerta integrata di turismo sanitario

Sabato 10 ottobre

- Covid-19: dall’emergenza sanitaria alle opportunità di rilancio del sistema socio-economico e

produttivo dell’Italia

- Salute, benessere, lotta alle disuguaglianze e sviluppo sostenibile

- Investimenti e riforme nell’era post Covid-19: il punto di vista delle Regioni

Nel corso dei lavori sarà presentata anche uno Studio realizzato da The European House – Ambrosetti

sulle dimensioni e le tendenze del turismo sanitario.

