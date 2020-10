Incidente sulla Palermo-Catania, coinvolti due veicoli: una vittima, due feriti e lunghe code

Incidente mortale sull'autostrada A19 Palermo-Catania, tra Catenanuova e Gerbini. Una persona è deceduta e due sono rimaste ferite.

Lo rende noto Anas. Traffico in tilt in direzione del capoluogo etneo e si registrano lunghe code di circa due chilometri sul tratto autostradale provvisoriamente bloccato.

L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione.

