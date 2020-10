Incidente stradale nel Catanese, camionista ferito sull'autostrada A19

Sull'autostrada A19 "Palermo - Catania" si è verificato incidente al km 184,600 in località Motta Sant'Anastasia, in direzione Palermo. Il traffico è stato sbloccato, ripristinata la normale circolazione.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante che si è messo di traverso sulla carreggiata ed ha causato il ferimento del conducente. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che sono chiuse le rampe della Tangenziale Ovest di Catania in direzione della A19, per i veicoli provenienti dalle carreggiate sud e nord.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.

