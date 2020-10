Catania, sono online i servizi per la refezione scolastica e i buoni libro

A Catania si può accedere ai servizi "Refezione scolastica" e "Buoni libro" attraverso la piattaforma digitale "Catania Semplice" che prevede la fruibilità informatica di numerosi servizi comunali. Il servizio in attuazione delle linee guida anti-Covid finalizzate ad arginare il rischio contagio anche con l’incremento di attività amministrative gestibili da remoto. Lo rende noto l'amministrazione comunale.

I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza comunale possono presentare le domande per l’adesione al servizio di refezione scolastica direttamente online attraverso il sito internet www.comune.catania.it pagina "Istanze Online" o, in alternativa, digitando l’indirizzo: https://www.comune.catania.it/catania-semplice/#/servizi/servsc/ serv-ref-scol. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali Spid oppure effettuare la registrazione seguendo le indicazioni presenti nella pagina. I buoni mensa saranno rilasciati online dopo il pagamento del ticket con il sistema "PagoPA".

Per la fruizione dei Buoni Libro ordinari sarà possibile attivare le stesse procedure online. Chi non ha ancora usufruito del buono libro relativo all’anno scolastico 2019/2020 a causa del lockdown, può richiederne l’accredito attraverso il link: https://www.comune.catania.it/catania semplice/#/servizi/servsc/buolib. (ANSA).

