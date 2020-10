Impennata di positivi al coronavirus a Bronte: 25 contagi accertati

Impennata di positivi al coronavirus a Bronte dove oggi i soggetti contagiati, accertati dall’Asp di Catania, sono 25 rispetto ai 9 di lunedì e ai 5 della settimana scorsa. E negli istituti superiori della cittadina etnea, i dirigenti scolastici, su richiesta di sindaci del comprensorio, ricorrono sempre più alla "didattica a distanza" a "scopo precauzionale".

A dare notizia del numero del nuovo numero di positivi, stamattina, è stato il sindaco di Bronte Pino Firrarello: "Nonostante ad oggi non si registrino casi di gravi condizioni, 25 cittadini Brontesi risultano positivi al Covid-19. Continuiamo a tenere alta l’attenzione - ha esortato Firrarello - e gestire il rischio" I casi erano ieri 18, martedì 15, lunedì 9 ma con 97 persone in isolamento domiciliare, alcune delle quali sono risultate poi positive.

Da martedì scorso, oltre che per tutte le 5 scuole superiori dell’Istituto Capizzi su disposizione della dirigente Grazia Emmanuele, la didattica a distanza è stata attivata anche all’Istituto superiore Benedetto Radice, dalla dirigente scolastica Maria Pia Calanna, per gli studenti pendolari sia "del Comune di Randazzo, posto in isolamento a seguito di ordinanza del Presidente della Regione" sia "dei comuni di Santa Domenica Vittoria e Cesarò, su richiesta dei rispettivi sindaci ed a scopo precauzionale nell’attesa dell’effettuazione dei tamponi molecolari". Tale decisione, da oggi, la dirigente del Radice l’ha estesa agli "studenti di San Teodoro, su richiesta del sindaco" e a tutti quelli di tre classi. La dad all’Istituto Capizzi è prevista fino a sabato, all’Istituto Radice fino a nuova comunicazione.

