Rifiuti in strada a Catania, l'assessore all'Ambiente li denuncia su Facebook

Identificati i quattro giovani che avevano abbandonato rifiuti da un furgone in una strada nel rione San Giorgio a Catania. È stato possibile grazie ad video postato su Facebook dall’assessore all’Ambiente del Comune di Catania

Dal filmato non era possibile leggere il numero di targa del mezzo, ma uno dei quattro, pensando di essere stato riconosciuto, ha iniziato a scrivere sulla stessa pagina del social network: prima delle frasi a discolpa e poi insulti ai vari commentatori del post e allo stesso assessore, minacciandolo di avviare nei suoi confronti un’azione legale. Un altro dei potenziali autori del conferimento illecito ha invitato l’assessore ad occuparsi di cose più importanti. I commenti postati hanno consentito alla polizia municipale di accedere ai loro profili per identificarli e sottoporli alle sanzioni previste dalla normative vigente con l'ulteriore deferimento all’Autorità giudiziaria.

"Per come ci siamo impegnati nel coraggioso e appassionante programma elettorale stilato assieme al sindaco Salvo Pogliese - afferma l’assessore Fabio Cantarella nel rendere nota la vicenda - stiamo facendo qualcosa di storico per la nostra città: punire con fermezza chi crea degrado. E lo stiamo facendo coinvolgendo la parte sana della città, la stragrande maggioranza dei cittadini stufi di subire azioni incivili che alla fine finiscono per penalizzare tutti. E mi sento di ringraziare la polizia ambientale e in primis i numerosi catanesi che stanno alzando la testa segnalandoci anche anonimamente chi quotidianamente ferisce la città e uccide l’ambiente".

