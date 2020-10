Mafia, beni per 800 mila euro sequestrati a esponente della costa "Santapaola-Ercolano"

I carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno confiscato beni per circa 800 mila euro riconducibili a Francesco Ferrara, di 55 anni, indicato come appartenente alla cosca mafiosa "Santapaola-Ercolano" alla quale sarebbe transitato dall’originaria famiglia Ferrera "Cavadduzzu" dove avrebbe ricoperto un ruolo di spicco.

Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale etneo, ha riguardato un complesso immobiliare in via Penninazzo, nel comune di Viagrande, intestato al figlio Natale, composto da un magazzino, un appezzamento di terreno con un piccolo deposito, un’abitazione di tipo popolare, negozio e botteghe, un terreno agricolo ed un fabbricato rurale. Nei confronti di Ferrara è stata disposta la misura della sorveglianza speciale per 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

