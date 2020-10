Riposto, sparatoria al centro commerciale: un ferito, fermato un 19enne

Il gestore di una rivendita tabacchi all’interno dell’affollata galleria del centro commerciale Conforama è stato gravemente ferito a colpi di pistola. Ad esplodere 5 colpi in direzione di un commerciante, servendosi di una pistola calibro 7,65 , sarebbe stato un giovane, R.G. Di 19 anni. Quattro dei cinque colpi avrebbero attinto quest’ultimo agli arti inferiori, ad un braccio e all’addome.

Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe trovato nell’ipermercato in compagnia del padre in attesa di essere servito in un punto vendita telefonico, quando probabilmente, per futili motivi, sarebbe scoppiata una lite finita in rissa, placata in pochi minuti. Dopo poco essersi allontanato, il giovane sarebbe rientrato in galleria armato di pistola, sparando.

Immediati i soccorsi del 118. L’ambulanza ha portato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

I carabinieri della Compagnia di Giarre giunti sul posto hanno fermato il giovane e hanno eseguito i rilievi del caso, acquisendo le testimonianze delle numerose persone presenti. Alcuni anziani avrebbero accusato malori a causa dello spavento.

In mattinata, a Giarre, era stato accoltellato un commerciante di auto.

