Accoltella un rivenditore d'auto dopo una lite, un arresto a Giarre

Una lite sfociata in un accoltellamento. Rosario Arena, 32 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Giarre, nel Catanese per tentato omicidio dopo che, al culmine di una lite, ha ferito con alcune coltellate all'addome il titolare cinquantanovenne di una rivendita di auto.

Non è ancora chiaro il movente del ferimento. La vittima, trasportata nel pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, non è in pericolo di vita. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Giarre.

