Coronavirus, in aumento i casi a Bronte e Maletto: da domani scuole chiuse a Maniace

Da domani a Maniace tutte le scuole rimarranno chiuse per 10 giorni, mentre aumentano i casi a Bronte e Maletto. Ieri, a Bronte le persone positive erano 93 e quelle in isolamento 271, a Maletto i contagiati 36 e i soggetti isolati 100 mentre oggi a Maniace sono 14 gli abitanti positivi e 20 quelli in quarantena.

Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ha reso noti i numeri comunicatigli dall’Asp di Catania e precisato che «dei positivi soltanto 2 sono in ospedale, nessuno presenta gravi complicazioni. Rispetto alla popolazione residente, i positivi sono lo 0,49 per cento e le persone in isolamento l’1,43 per cento».

A Maletto, invece, sono stati eseguiti 100 tamponi a bambini, personale Ata e docenti della scuola dell’infanzia, a seguito di una maestra positiva al Covid-19, e solo due di essi sono risultati contagiati. Il sindaco, Pippo De Luca, ha spiegato: «Complessivamente, a parte due che presentano un po’ di febbre, tutti gli altri sono positivi asintomatici. I dati tengono conto sia delle comunicazioni ufficiali dell’Asp di Catania sia dei risultati di esami eseguiti dai cittadini privatamente».

Infine, Maniace, comune da maggio scorso in gestione commissariale, dove a fornirci notizie, su autorizzazione dei commissari prefettizi, è stato il comandante della Polizia municipale, Calogero Catalano, che ha precisato: «Alla data odierna, i positivi comunicatici dall’Asp di Catania sono 14 e le persone in isolamento soltanto 20. Da domani, inoltre, tutte le scuole di Maniace, per 10 giorni, resteranno chiuse».

