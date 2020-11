Controlli dei carabinieri nelle ditte, due denunciate a Bronte

Controlli a tappeto dei carabinieri di Randazzo nelle ditte del territorio di Bronte. Il bilancio è di due donne denunciate, una 60enne e una 41enne.

Nello specifico la prima denuncia è scattata nei confronti della titolare di una ditta di movimento terra, per non aver inviato a visita medica preventiva e/o periodica i lavoratori dipendenti, non aver ottemperato alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro nè predisposto la recinzione del cantiere edile. Inoltre sono stati identificati 2 lavoratori in nero per i quali le è stata elevata una maxi sanzione di 7.500 euro.

Denunciata la 41enne, amministratore unico di un negozio di abbigliamento, per avere usato strumenti audiovisivi senza autorizzazione. Multata, per 400 euro, perchè mancava il protocollo aziendale condiviso previsto dalla normativa anti-Covid.

© Riproduzione riservata