Incidente sul lavoro a Misterbianco, operaio muore schiacciato dal tornio

Tragedia a Misterbianco, nel Catanese. Un operaio di 59 anni, originario di Messina e impiegato in una rivendita di metalli in via Sonnino, a Misterbianco nel Catanese, è morto in un incidente sul lavoro.

Sembrerebbe, da una prima ricostruzione dei carabinieri, che la vittima sia rimasta schiacciata da un tornio-pressa, utilizzato per la lavorazione dell’alluminio.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sull'accaduto. La salma, su disposizione del pm di turno, è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Garibaldi di Catania dove sarà eseguita l’autopsia. Disposto anche il sequestro del macchinario.

