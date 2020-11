Coronavirus, morto un farmacista a Caltagirone: è la 18esima vittima della categoria

Morto a Caltagirone un altro farmacista, il 18esimo, per coronavirus. Lo fanno sapere la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Federfarma che «accolgono con grande dolore la notizia della scomparsa di Antonio Pampallona, il diciottesimo collega colpito dalla Covid-19. Antonio - ricordano - è stato per diversi mandati vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catania e ha esercitato a lungo la professione nel Servizio farmaceutico dell’ASP del capoluogo, per divenire poi titolare di farmacia a Caltagirone. Ed è lì, al servizio dei cittadini, che la malattia l’ha colpito. Diviene persino difficile, di fronte a questa catena di lutti, trovare le parole per esprimere la vicinanza ai familiari di Antonio, ai suoi amici e colleghi e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e, conoscendolo, apprezzato», concludono.

