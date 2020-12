L’incendio a Riposto, padre Leonardo forse ucciso a bastonate prima del rogo

Sarebbe stato colpito ripetutamente con un bastone, Leonardo Grasso, 78 anni, il prete morto questa notte nel Catanese. Questo sarebbe il risultato di una prima ispezione cadaverica degli inquirenti dopo l'incendio di natura dolosa si è sviluppato all’alba a Riposto nel Catanese ed ha interessato la comunità di recupero per tossicodipendenti «Tenda San Camillo», di cui Fra Leonardo era responsabile.

Adesso i carabinieri della compagnia di Giarre dovranno stabilire se si sia trattato di un omicidio e se l'incendio sia stato appiccato dopo il delitto, magari per coprire eventuali tracce. Intanto è stato identificato dai carabinieri il presunto autore del rogo, fermato e interrogato.

Di questa vicenda non conosciamo ancora bene i contorni, ma ci lascia sgomenti, siamo nel dolore. Esprimo le condoglianze della diocesi di Acireale ai frati e ai padri di San Camillo, perchè sono stati esemplari così come lo ha stato fra Leonardo. Nei prossimi giorni cercheremo di capire cosa è successo con l’aiuto degli inquirenti". Così monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, che stamattina si è recato nel luogo dove si è consumato l’incendio nella comunità. "Fra Leonardo è stato sempre l’anima di questa opera di questa bella casa, tantissime persone sono passate da qui, alcune sono rimaste dentro per anni. Fra Leonardo si è sempre dedicato con trasporto, con passione a queste persone che attraversano momenti difficile e che a volte sono aggressive", ha concluso il vescovo.

Le fiamme sono divampate verso le cinque del mattino e si sono propagate nella Comunità, all’interno di essa c'erano sei ospiti, tutti rimasti illesi. Dopo le dovute indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Giarre e della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) del comando provinciale dell’Arma di Catania." Ricordiamo fratel Leonardo nelle nostre preghiere", ha aggiunto Fratel Carlo Mangione, responsabile dell’ufficio comunicazioni sociali dei religiosi camilliani.

