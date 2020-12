Maltempo, nubifragio colpisce Catania. L'amministrazione comunale invita a non uscire da casa

Il maltempo che sta colpendo principalmente la Sicilia orientale non ha risparmiato Catania. Stamattina un violento nubifragio si è abbattuto sulla città allagando le strade ma al momento non si registrano particolari danni.

La Protezione civile ieri ha diramato un'allerta meteo arancione in tutta la Sicilia per questo l'Amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile e vale a dire: non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie, soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

