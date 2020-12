Rapina a una coppia di anziani ad Acireale, tre persone arrestate

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di essere dei rapinatori di anziani. Si tratta di un uomo di 36 anni di Pachino, Luigi Porzio, e due donne, Giuseppa Bono, di 69 anni, e Marika Cassarino, di 23, rispettivamente di Siracusa e di Gela.

I tre sono stati arrestati dai carabinieri di Catania e messi ai domiciliari perché ritenuti gli autori di una rapina compiuta il 4 ottobre scorso in casa di una coppia di ottantenni nella frazione Guardia Mangano di Acireale.

Eseguita nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo in ordine per rapina aggravata in concorso. Le due donne si erano presentate in casa delle vittime con la scusa di dover consegnare loro un rimborso della farmacia. Grazie all’arrivo di alcuni parenti la più giovane era riuscita a fuggire in auto con il complice mentre l’altra era rimasta intrappolata in casa ed era stata fermata. I due fuggitivi erano stati poi fermati a Catania e denunciati.

© Riproduzione riservata