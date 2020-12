Addobbi natalizi e giocattoli illegali, sequestrati 5 mila articoli in un negozio cinese di Ramacca

La Guardia di finanza di Catania, ha sequestrato sequestro oltre 5 mila beni non conformi, costituiti per la maggior parte da addobbi e decori natalizi, luci da interni ed esterni nonché giocattoli per bambini.

I finanzieri di Caltagirone hanno ispezionato una ditta individuale gestita da un cinese, nel Comune di Ramacca, rilevando la presenza di numerosi articoli illeciti poiché non conformi alla normativa Comunitaria in materia di sicurezza prodotti per un totale di oltre 5 mila articoli che sono stati debitamente ritirati dal mercato e posti sotto sequestro amministrativo.

Durante le operazioni di servizio, le fiamme gialle calatine hanno riscontrato la presenza di una lavoratrice italiana irregolare "in nero" che, da successivi controlli, è risultata essere percettrice del sussidio del reddito di cittadinanza. L'imprenditore cinese è stato segnalato alla Camera di Commercio di Catania per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa, nonché all’Inps per le successive contestazioni in materia di lavoro irregolare e reddito di cittadinanza.

