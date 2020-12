Nuova eruzione sull'Etna: pioggia di cenere su Catania, lava visibile fino in Calabria

Nuova attività stromboliana sull'Etna. Dalla tarda serata di ieri, sul vulcano è cominciata una nuova eruzione dal cratere di Sud Est. La colata lavica durante la notte è stata visibile da grande distanza, anche dalla Calabria, fra boati e tremori.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, rende noto, nell’ultimo aggiornamento delle 05.27, che "l'attività esplosiva al cratere di Sud Est è stata d’intensità variabile ed al momento appare nuovamente in decremento. Per ciò che concerne l’attività effusiva, dalle telecamere di sorveglianza sembrerebbe che la colata lavica prodotta dalla fessura di Sud sia inattiva, mentre la colata proveniente dalla fessura di Sud-ovest al momento meno alimentata".

Pioggia di cenere nera su Catania in coincidenza con una fase parossistica dell’Etna, imbiancato dalla neve. Nella prime ore della mattina vi è stata un’intensificazione dell’attiva esplosiva dal cratere di sud-est che ha provocato l’emissione di cenere.

Annerite, sotto un manto di sottilissima cenere, automobili, balconi, strade e marciapiedi. Il fenomeno, spiegano all’Ingv l’istituto nazionale di vulcanologia, si è già esaurito, come l’attività al cratere che appare in decremento. Sul fronte dell’attività effusiva, in base alle telecamere di sorveglianza dell’Ingv-Oe di Catania, sembra essere inattiva la colata lavica prodotta dalla fessura di Sud, mentre quella che emerge dalla quella di sud-ovest meno alimentata.

© Riproduzione riservata