Covid, mille persone controllate a Catania: sanzioni per 18 mila euro

Intensificati durante l'ultima settimana i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Catania, col supporto del nucleo elicotteri dell'Arma, per garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali anti Covid-19, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura.

Sono state identificate complessivamente circa 1.000 persone, sanzionandone 45 per il mancato uso dei Dpi o per essere state trovate fuori in strada senza giustificato motivo dopo le 22, elevando sanzioni amministrative per un totale di 18.600 euro.

Alcuni di loro, in quanto 'recidivi', sono incorsi nella sanzione maggiorata di 1.000. Controllati anche 400 esercizi commerciali. A Palagonia un pub è stato chiuso per 30 giorni per reiterate violazioni alle norme anti Covid-19: nell'esercizio c'erano 13 clienti, più il titolare, tutti sprovvisti di Dpi Sono state elevate sanzioni per un totale di 6.600 euro.

