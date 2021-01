Riposto, tamponi drive-in gratuiti da mercoledì

Tamponi drive-in a Riposto, da mercoledì 13 a venerdì 15 gennaio. Lo screening, gratuito e aperto a tutti i cittadini, verrà accolto nel Centro Com di via Piersanti Mattarella, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18. L'accesso sarà controllato, una vettura per volta. Nell’area perimetrale del Com, sarà operativa una postazione dell’Asp per l’esecuzione dei test.

Il sindaco Enzo Caragliano invita "tutti i cittadini ad effettuare lo screening gratuito sulla popolazione, volontariamente e con senso di responsabilità, al fine di monitorare l’andamento e contenere i contagi nel nostro Paese".

© Riproduzione riservata