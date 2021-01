Coronavirus, la curva torna a salire a Bronte: positivi raddoppiati in due settimane

Continuano a salire i casi di Coronavirus a Bronte, nell’ex zona rossa, infatti, rispetto ai 63 di fine anno i positivi sono passati a 123 e i soggetti in quarantena da 617 a 744. Stamattina, a rendere nota la situazione epidemiologica, attraverso la propria pagina facebook, è stato il sindaco Pino Firrarello.

Sul fronte decessi, invece, nella cittadina etnea, dai dati Istat pubblicati sul sito internet del comune, negli ultimi due mesi del 2020 sono stati registrati i decessi di 70 residenti, 39 in più (quasi tutti per Covid) rispetto ai 31 del periodo novembre-dicembre del 2019. Il 30 dicembre scorso, il sindaco aveva reso noto che i soggetti in quarantena erano 617 e quelli positivi 45, toccando così il minimo della fase discendente post zona rossa; ma da san Silvestro, con 18 nuovi positivi, la curva si è invertita per arrivare gradualmente ai 123 odierni.

Sui numeri divulgati oggi, Firrarello ha spiegato: «In questi giorni stiamo assistendo agli effetti prodotti dalle festività, di cui solo nell’arco della prossima settimana potremo analizzare gli effetti complessivi. Il momento di massima allerta della sanità siciliana potrebbe presto portare a nuove restrizioni annunciate dal Presidente della Regione nella giornata di ieri».

Il sindaco Firrarello ha concluso: «Questa settimana, purtroppo, dobbiamo registrare anche il decesso di una Brontese, alla quale va il nostro pensiero». In merito ai decessi, al 30 dicembre 2020 i residenti a Bronte deceduti per Covid-19, resi noti dal primo cittadino, erano pari a 36, esclusi quindi alcuni ospiti di case di riposo, residenti altrove, che confermerebbe in circa 40 i decessi totali causati dall’epidemia da Coronavirus nel 2020 a Bronte.

