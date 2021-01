Fuga di gas in un appartamento di Bronte, nell'incendio ferito un anziano

Un anziano è rimasto lievemente ferito a Bronte per un incendio nella sua abitazione causato dalla fuga di gas di una bombola di Gpl. Intervenuti sul posto i medici del 118 che hanno prestato i soccorsi all'uomo, per cui non è stato necessario il ricovero in ospedale.

La casa, al terzo piano di una palazzina di via Vittorio Emanuele Orlando, in via precauzionale è stata evacuata dai carabinieri. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, un’autobotte ed un’autoscala di rincalzo del comando provinciale di Catania e una squadra dei vigili del fuoco di Maletto.

