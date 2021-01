Morto di Covid "u prufissuri" Paolo Di Mauro, boss di Piedimonte Etneo: funerali vietati

Morto per Covid, all’ospedale San Marco di Catania, Paolo Di Mauro, conosciuto come 'u prufissuri', ritenuto dagli investigatori il referente dell’area ionica etnea per il clan dei Laudani, ('Mussi i ficurinia').

Il boss di Piedimonte Etneo, venerdì scorso aveva compiuto 66 anni, ed era ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva, dove è morto lunedì sera. Per lui il questore di Catania, Mario Della Cioppa, ha vietato i funerali pubblici. Su richiesta dei carabinieri del Comando provinciale di Catania, è stato disposto il divieto di svolgimento del rito funebre in chiesa per motivi di ordine pubblico. La salma ieri è stata trasferita dall’ospedale al cimitero di Piedimonte Etneo, dove le esequie si sono svolte in forma strettamente privata.

