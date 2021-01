Slot machine in sala scommesse abusiva a Catania: denunciato il proprietario, 14 multe

Quattordici persone sono state sanzionate dalla polizia a Catania perché trovate a giocare con delle slot machine in una sala scommesse abusiva in via del Plebiscito. La violazione delle norme anti Covid è stata contestata da personale delle Volanti anche al gestore della struttura che è stato anche denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa.

Il locale, i computer e le slot machine sono stati sottoposti a sequestro penale. Altre sette persone sono state sanzionate per violazione delle norme anti Covid nel rione Picanello da poliziotti delle Volanti: stavano giocando a carte, senza mantenere le dovute distanze e senza indossare le mascherine protettive, in un circolo ricreativo, che è stato chiuso per cinque giorni perché 'recidivo' a un precedente controllo dei vigili urbani di Catania.

