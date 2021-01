Catania, positiva sale sull'autobus e scatena il panico tra i passeggeri: denunciata

Una donna positiva al Covid-19, salita su un autobus a Catania, è stata denunciata dalla polizia. Gli agenti delle volanti sono stati allertati dal personale dell’Azienda dei trasporti che aveva fatto scendere immediatamente la donna.

L’autista era stato avvisato da alcuni passeggeri allarmati, dopo che avevano udito la conversione telefonica della signora con una parente alla quale aveva riferito di essere positiva. Le Volanti sono giunte immediatamente in piazza Borsellino, hanno identificato la donna che ha riferito che in mattinata aveva deciso di recarsi personalmente presso un laboratorio analisi per ritirare l’esito di un tampone e, avendo scoperto la sua positività, aveva deciso di rientrare nella sua abitazione usando i mezzi pubblici.

I medici del laboratorio hanno riferito di avere provato a rintracciare invano e più volte la signora per metterla a conoscenza della sua positività, in modo da evitare che la stessa uscisse di casa.

