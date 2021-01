La polizia di Stato a Catania ha trovato in via Playa una sala giochi aperta e con all’interno otto persone, compreso il titolare, che stavano guardando in tv una partita di calcio. Tutte sono state sanzionate per violazione delle norme anti Covid-19.

Il locale è stato chiuso per cinque giorni. Gli agenti sono intervenuti in seguito di segnalazione al 112 di una presunta attività di spaccio, della quale non è stata trovata traccia.

