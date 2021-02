Fallimento "pilotato" dell'azienda di famiglia, denunciati padre e figlia a Caltagirone

Due imprenditori, padre e figlia, sono stati denunciati da militari della tenenza di Caltagirone della Guardia di finanza per una bancarotta fraudolenta per distrazione per un valore totale ammontante a 268.410 euro.

Le fiamme gialle hanno scoperto il falso fallimento di una società che opera nel campo della rivendita di gioielli e preziosi, riferibile ai due imprenditori. A fronte di una elevata esposizione debitoria, il titolare della società fallita, avrebbe impoverito il patrimonio societario attraverso la fittizia vendita sotto-contabilizzata dei beni aziendali e del residuo della merce a favore della figlia creando in tal modo un danno ai creditori che dunque hanno visto assottigliarsi di molto le loro speranze nel venir risarciti dei crediti vantati.

I finanzieri sono riusciti a dimostrare come, di fatto, la società abbia continuato a operare a conduzione familiare, rimanendo sostanzialmente immutata eccezion fatta per la sola denominazione sociale e per l’integrità del patrimonio aziendale, intenzionalmente svuotato dal punto di vista contabile. I due indagati rischiano una condanna sino a 10 anni.

