Catania, scopre che la ex ha un nuovo fidanzato e la picchia: arrestato

Un uomo di 45 anni residente in provincia di Catania, è stato arrestato per lesioni personali e sequestro di persona. L’uomo è accusato di avere picchiato, anche con colpendola con dei pugni in viso, la sua ex compagna, dalla quale voleva sapere il nome del suo nuovo fidanzato, che aveva convinto a seguirla per bere qualcosa insieme.

L’intervento di un vicino di casa ha permesso alla donna di chiamare il 112. All’ospedale Garibaldi Centro di Catania i medici le hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali e contusioni sparse, con una prognosi di 30 giorni. L’uomo dopo l’arresto è stato rinchiuso in carcere.

© Riproduzione riservata