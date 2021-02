Covid a Catania, vietato stazionare sui gradoni della fontana dell'Elefante in piazza Duomo

In applicazione delle disposizioni nazionali anti Covid e di quanto concordato dalla Prefettura, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a Catania rimane il divieto di stazionamento per le persone nei gradoni della fontana dell’Elefante di piazza Duomo, il venerdì dalle 16, e sabato e domenica dalle 9 alle 22.

Lo evidenzia il sindaco Salvo Pogliese ricordando che per «evitare situazioni di assembramento senza intralciare lo svolgimento delle attività commerciali, analoga ordinanza è valida anche per il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, sabato e domenica dalle 9 alle 18».

Resta salvo l’ordinario transito pedonale e la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite, oltre alle abitazioni private.

