Incidente sulla statale 284 "Orientale Etnea" tra due veicoli. Una persona è rimasta leggermente ferita. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 22,450 a Bronte.

Sul posto sono giunte le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata