Vaccini, a Catania prenotazione via mail per i conviventi dei soggetti vulnerabili

I conviventi di soggetti estremamente vulnerabili, che hanno diritto alla vaccinazione insieme al loro familiare, dovranno prima di ricevere il vaccino nei punti di vaccinazione dell’Asp di Catania, prenotarsi inviando una mail all’indirizzo vaccino.covid@aspct.it., riportando le loro generalità e il nome del familiare con relativo codice di esenzione.

All’atto della somministrazione del vaccino dovranno esibire la relativa autocertificazione. Ai conviventi sarà somministrato il vaccino AstraZeneca, essendo quelli Pfizer e Moderna esclusivamente indicati alle categorie dei soggetti «estremamente vulnerabili» e «ultra 80enni». Lo rende noto l’Asp di Catania dopo che l’Aifa ha reso nota la ripresa della campagna vaccinale con AstraZeneca.

Queste le patologie «estremamente vulnerabili» indicate dall’Asp di Catania secondo le disposizioni dell’assessorato regionale della Salute: pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive; pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza; pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico; pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido; pazienti in attesa o sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche dopo i tre mesi e fino ad un anno; pazienti trapiantati di cellule staminali emopoietiche anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica, in terapia immunosoppressiva.

© Riproduzione riservata