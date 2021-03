Catania, lite fra vicini di casa per il passaggio in una strada privata: due denunciati

Una lite tra due vicini di casa per una servitù di passaggio in via Acquedotto Greco a Catania si è conclusa con l’intervento della polizia che ha denunciato i due 'rivali', uno per minacce gravi e lesioni personali, l’altro per minacce aggravate con l’uso di strumenti atti ad offendere.

Agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima invece sono finiti i figli di uno dei vicini di casa che, per dar man forte al padre, hanno aggredito il rivale mandandolo in ospedale per ben due volte per trauma cranico, la prima volta giudicato guaribile in sette giorni, la seconda in 10.

