"Aiuto, papà ha aggredito mia madre": 16enne chiama i carabinieri e fa arrestare un 42enne a Catania

Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali, reati commessi nei confronti della moglie di 40 anni e della figlia di 16 anni. L'uomo ha aggredito la consorte schiaffeggiandola, alla presenza dei tre figli della coppia, di cui due in tenera età e l’altra di 16 anni.

La figlia 16enne, accorsa in aiuto della madre, è stata aggredita e costretta a fuggire di casa per chiedere aiuto ai carabinieri della vicina caserma di piazza Dante. Sul posto sono giunte immediatamente due pattuglie del radiomobile che, trovando la ragazza sotto l’abitazione familiare, l’hanno prima rassicurata per poi raggiungere l’abitazione all’interno della quale si era verificata l’aggressione.

Bloccato iil 42enne, i militari hanno raccolto lo sfogo di madre e figlia, soprattutto la prima che, in lacrime, ha raccontato come l’uomo l’avesse aggredita senza alcuna plausibile ragione in presenza dei figlioletti e in presenza di un fratello di lei, diversamente abile, anch’egli vessato nel corso degli anni.

