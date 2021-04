Coronavirus, Pasqua blindata a Catania e provincia: tutte le forze dell'ordine in campo per i controlli

Catania blindata dalle forze dell'ordine per controllare il rispetto delle prescrizioni del Decreto "antipandemia" che ha imposto la zona rossa a livello nazionale durante le festività pasquali. Un'ordinanza della Questura di Catania ha disposto il dispiegamento di tutte le Forze dell'Ordine per una "cintura" in tutta l'area urbana.

Sono vietate le passeggiate fuori porta e gli acquisti dell'ultimo momento. Il Questore di Catania, in seguito a quanto stabilito in sede di comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, ha emesso un’ordinanza nella quale vengono disposti e coordinati i servizi di vigilanza che, impegnando tutte le Forze dell’Ordine, l’Esercito e la Capitaneria di Porto, "cintureranno" tutta l’area urbana catanese, comprese le spiagge, allo scopo di garantire l’esatta osservanza della zona rossa.

Sono stati disposti controlli anche in ambito ferroviario e aeroportuale, dove le Specialità di Frontiera della Polizia di Stato vigilano sugli spostamenti fuori comune e fuori regione; in ambito aeroportuale sono state acquisite 840 autocertificazioni.

La sicurezza in città è assicurata dalle volanti che incessantemente svolgono la loro attività di controllo del territorio, ad esse si sono affiancati 16 equipaggi della Polizia di Stato, comprendenti personale delle diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, e contingenti del X Reparto Mobile, opportunamente schierato.

L’Ordinanza questorile scandisce con precisione l’impiego delle diverse Forze di polizia che concorrono ai controlli: Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Capitaneria di Porto e Polizia Locale, coordinandone la disposizione dei moduli operativi sul territorio, di modo che possa realizzarsi una perimetrazione della città, grazie anche ai presidii di accesso e di uscita al centro urbano.

Nella sola giornata di Pasqua, la Polizia di Stato ha verificato gli spostamenti di ben 237 persone, acquisendo 137 autocertificazioni. Le persone sanzionate sono state 3. Tra i 14 esercizi pubblici posti a controllo, il titolare di uno è stato controllato e, inottemperante alle misure restrittive, è stato sanzionato e chiuso.

La disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza ha interessato anche i centri della provincia, dove hanno agito i Commissariati Distaccati di Acireale, Caltagirone e Adrano e le competenti articolazioni dell’Arma. In queste aree, la Polizia di Stato ha disposto l’impiego di 15 equipaggi, alcuni dei quali precipuamente dedicati ai controlli antiCovid. I controlli sono stati previsti in maniera analoga anche nell’odierna giornata di Pasquetta e proseguiranno fino a tarda sera.

