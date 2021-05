Assenteismo al Comune di Grammichele, al bar o con l'amante invece che in ufficio: 4 denunciati

Si assentavano dal posto di lavoro, il Comune di Grammichele, per andare a fare la spesa o a prendere un caffè al bar. E’ quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Grammichele che hanno denunciato tre donne di 50, 56 e 64 anni e un uomo di 64, ritenuti responsabili di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni della propria presenza in servizio ed interruzione di pubblico servizio.

Due donne, in particolare, giustificando 'per servizio' l’uscita dalla propria sede lavorativa erano invece solite, a bordo dell’auto di una delle due, preoccuparsi della quotidiana spesa alimentare, dilungarsi in caffè con annessa 'appassionata' conversazione. C'era anche un dipendente che, ancora con la propria macchina, abbandonava l’ufficio per recarsi a casa. Una delle impiegate indagate, con regolare cadenza, abbandonava addirittura la propria sede di servizio per incontrare l’amante.

© Riproduzione riservata