Franco Battiato, amici e musicisti ai funerali. Il prete: "Solo un miracolo poteva salvarlo"

Tutti al capezzale di Franco Battiato. Gli amici più intimi, il fratello Michele, la nipote Grazia, e poi i musicisti più legati a lui, Alice, Carmen Consoli e Luca Madonia. Oggi, giorno dei funerali sono nella casa dell'artista, morto ieri all’età di 76 ani a Milo sull'Etna, la residenza che Franco Battiato aveva scelto dopo la sua lunga attività a Milano.

A officiare il rito funebre è padre Orazio Barbarino assieme a padre Giudalberto Bormolini. "Grande dignità quella dei familiari di Franco - ha esordito il prete - in un momento di grande sconforto. Solo un miracolo poteva cambiare la sorte di Franco. Il suo ultimo momento di vita è stata come una piccola luce che si spegne per avvicinarsi ad una luce più grande...".

Oggi a Milo è la giornata del lutto cittadino proclamato dal sindaco Alfio Cosentino. In molti stamattina hanno lasciato un fiore fuori villa Grazia: un gesto semplice di riconoscenza al 'maestrò per le emozioni regalate con le sue opere musicali.

