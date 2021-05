Fermato con 8 chili di marijuana in auto, siracusano arrestato a Catania

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 8 kg di marijuana e hanno arrestato un siracusano per traffico e detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente. I militari hanno controllato un’auto condotta da M.V, 41 anni, originario di Siracusa.

Le operazioni di controllo del mezzo hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 8 kg di marijuana del tipo skunk, ad alto potenziale stupefacente, suddivisi in 4 panetti. 7

La perquisizione ha permesso inoltre di sequestrare 1000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato in flagranza per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

